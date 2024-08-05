Евросоюз ввел санкции против белорусских силовиков и пропагандистов 3 5.08.2024, 10:30

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В списке 28 человек.

За «роль в продолжающихся внутренних репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси» ЕС ввел санкции в отношении 28 белорусских силовиков и пропагандистов.

Как говорится в пресс-релизе Совета ЕС, новые ограничения приняты в преддверии четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года.

«В своих Заключениях от 19 февраля 2024 года Совет выразил глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси и решительно осудил продолжающиеся кампании преследования и запугивания всех слоев белорусского общества со стороны белорусского режима. Он выразил сожаление тем, что политические заключенные остаются в заключении в ужасающих условиях, подвергаются пыткам и жестокому обращению, не имеют доступа к основным медицинским услугам и что многие из этих заключенных в течение длительного времени содержатся без контактов со своими адвокатами и родственниками. ЕС настоятельно призывает белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных и отменить смертную казнь. Совет также решительно осудил беспрецедентный уровень репрессий и ограничений на участие в политической жизни в преддверии парламентских и местных выборов, которые состоялись 25 февраля 2024 года», — отмечается в заявлении.

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