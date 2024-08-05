Самозванец Мадуро собрался в гости к самозванцу Лукашенко

Самозванец Мадуро собрался в гости к самозванцу Лукашенко1
- 5.08.2024, 10:42
Ждут и диктатора-мафиози из Никарагуа.
Уже в октябре-ноябре этого диктатор Николас Мадуро, объявивший себя президентом Венесуэлы, может приехать в Беларусь.
Об этом в эфире госТВ заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, который недавно посещал страны Латинской Америки.
Визит Мадуро ждут «в октябре-ноябре, если позволит график» Лукашенко и самого Мадуро.
Также в Минске ждут приезда мафиозного диктатора Никарагуа Даниэля Ортеги.