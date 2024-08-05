Самозванец Мадуро собрался в гости к самозванцу Лукашенко 1 5.08.2024, 10:42

Ждут и диктатора-мафиози из Никарагуа.

Уже в октябре-ноябре этого диктатор Николас Мадуро, объявивший себя президентом Венесуэлы, может приехать в Беларусь.

Об этом в эфире госТВ заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, который недавно посещал страны Латинской Америки.

Визит Мадуро ждут «в октябре-ноябре, если позволит график» Лукашенко и самого Мадуро.

Также в Минске ждут приезда мафиозного диктатора Никарагуа Даниэля Ортеги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com