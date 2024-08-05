Лукашенко забеспокоился из-за своих доходов от контрабанды?7
- 5.08.2024, 11:34
- 4,434
Собрано совещание.
Лукашенко 5 августа собрал совещание, посвященное вопросам производства и реализации табачных изделий, сообщает телеграм-канал, близкий к пресс-службе диктатора. В частности, участники обсуждают поменявшиеся условия на рынке.
Совещание по вопросам производства и реализации табачных изделий проходит во Дворце независимости. Среди прочих приглашены заместитель премьер-министра по сельскому хозяйству Юрий Шулейко и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.
Среди вопросов для обсуждения — как обстоят дела с экспортом и что с внутренним рынком табачных изделий.
«Лукашенко сегодня обсуждает вопрос контрабанды сигарет в страны ЕС и Великобританию. Эта деятельность ежегодно приносит десятки миллионов долларов в карман семьи Лукашенко. Часть средств идут на выплату силовикам», — прокомментировал встречу политолог Дмитрий Болкунец.