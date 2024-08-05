Лукашенко забеспокоился из-за своих доходов от контрабанды? 7 5.08.2024, 11:34

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Собрано совещание.

Лукашенко 5 августа собрал совещание, посвященное вопросам производства и реализации табачных изделий, сообщает телеграм-канал, близкий к пресс-службе диктатора. В частности, участники обсуждают поменявшиеся условия на рынке.

Совещание по вопросам производства и реализации табачных изделий проходит во Дворце независимости. Среди прочих приглашены заместитель премьер-министра по сельскому хозяйству Юрий Шулейко и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Среди вопросов для обсуждения — как обстоят дела с экспортом и что с внутренним рынком табачных изделий.

«Лукашенко сегодня обсуждает вопрос контрабанды сигарет в страны ЕС и Великобританию. Эта деятельность ежегодно приносит десятки миллионов долларов в карман семьи Лукашенко. Часть средств идут на выплату силовикам», — прокомментировал встречу политолог Дмитрий Болкунец.

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