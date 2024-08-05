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Названы самые выгодные Android-смартфоны лета 2024

  • 5.08.2024, 12:08
  • 1,856
Названы самые выгодные Android-смартфоны лета 2024

От бюджетных до топов.

Разработчики самого известного мобильного бенчмарка – AnTuTu – опубликовали свежие рейтинги Android-смартфонов, которые предлагают лучшее соотношение цены и мощности летом 2024 года. Все устройства разделили на 5 категории, пишет УНИАН.

В рейтинге за июль произошли интересные изменения. Например, самым дешевым лидером AnTuTu стала двухлетняя модель ZTE, а в сверхбюджетной категории царит Redmi.

Начальный сегмент. В сегменте до 138 долларов первое место занял ZTE Axon A41 5G. Дебютировавший в 2022 году аппарат стал самым недорогим андроидом на базе Snapdragon 870. Второе и третье места разделили ZTE Axon A41 5G и iQOO Z8x.

Бюджетный сегмент. Redmi Turbo 3 лидирует среди смартфонов до $277. У данной модели есть почти все, чтобы считаться середняком, но стоит она как бюджетник. За ним расположились Redmi K70E и OnePlus Ace 3V. 

Среднебюджетный сегмент. В категории от 277 до 415 долларов на первом месте находится Redmi K70 Ultra, который, если верить Xiaomi, поставил новый рекорд в бенчмарке AnTuTu. На втором и третьем местах – Redmi K70 и iQOO Neo9. 

Субфлагманы. В сегменте более дорогих устройств (до $554) лидирует OnePlus Ace 3 Pro. Телефон получился примечательным – мощный субфлагман с гигантской батареей и пачкой флагманских функций. За ним расположились Meizu 21 и Realme GT5 Pro.

Флагманы. В самой дорогой категории первое место занимает Nubia Red Magic 9 Pro, который получил самое мощное железо, кучу геймерских функций и «плоский» дизайн. На втором и третьем местах – OnePlus 12 и Red Magic 9S Pro. Все три флагмана базируются на Snapdragon 8 Gen3.

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