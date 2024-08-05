Новые санкции ЕС против белорусских силовиков и пропагандистов: опубликован полный список
- 5.08.2024, 12:24
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Под ограничения попали 28 человек.
Сегодня стало известно, что Евросоюз ввел санкции против белорусских силовиков и пропагандистов. За «роль в продолжающихся внутренних репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси» в список попали 28 человек, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
В санкционный список включены:
Андрей Ананенко, начальник ГУБОПиК;
Михаил Бедункевич, замначальника ГУБОПиК;
Дмитрий Ковач, замначальника ГУБОПиК;
Михаил Ковалев, замначальника отдела государственного обвинения управления Генеральной прокуратуры по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам;
Виктор Дубровка, начальник ИК-11;
Павел Казаков, начальник тюрьмы №1 Гродно;
Денис Толстенков, начальник ИК-4;
Василий Коледа, замначальник тюрьму №1 Гродно;
Андрей Цедрик, начальник СИЗО №1;
Ирина Акулович, гендиректор БелТА;
Никита Рачиловский, председатель Молодежного совета при Национальном собрании;
Дмитрий Жук, директор и главный редактор издательского дома «Беларусь Сегодня»;
Вячеслав Тулейко, судья Минского областного суда;
Елена Ананич, судья Мингорсуда;
Анатолий Сотников, судья Гомельского областного суда;
Андрей Млечко, судья Фрунзенского районого суда Минска;
Игорь Шведов, судья Могилевского областного суда;
Ирина Подковырова, прокурор;
Татьяна Шотик, судья Ленинского районного суда Минска;
Василий Скок, судья Гродненского областного суда;
Станислав Иванютенко, судья Речицкого районного суда;
Алексей Хлыщенков, судя Гомельского областного суда;
Игорь Земцов, судья Могилевского областного суда;
Алексей Кряквин, сотрудник ОНТ;
Виктор Шевцов, бизнесмен, собственник «Технохимтрейд»;
Ольга Дубовик, судья Молодечненского районного суда;
Антон Дудаль, судья Бобруйского районного суда;
Николай Сергеевич, судья Жлобинского районного суда.