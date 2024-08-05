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Новые санкции ЕС против белорусских силовиков и пропагандистов: опубликован полный список

  • 5.08.2024, 12:24
  • 3,512
Новые санкции ЕС против белорусских силовиков и пропагандистов: опубликован полный список

Под ограничения попали 28 человек.

Сегодня стало известно, что Евросоюз ввел санкции против белорусских силовиков и пропагандистов. За «роль в продолжающихся внутренних репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси» в список попали 28 человек, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В санкционный список включены:

Андрей Ананенко, начальник ГУБОПиК;

Михаил Бедункевич, замначальника ГУБОПиК;

Дмитрий Ковач, замначальника ГУБОПиК;

Михаил Ковалев, замначальника отдела государственного обвинения управления Генеральной прокуратуры по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам;

Виктор Дубровка, начальник ИК-11;

Павел Казаков, начальник тюрьмы №1 Гродно;

Денис Толстенков, начальник ИК-4;

Василий Коледа, замначальник тюрьму №1 Гродно;

Андрей Цедрик, начальник СИЗО №1;

Ирина Акулович, гендиректор БелТА;

Никита Рачиловский, председатель Молодежного совета при Национальном собрании;

Дмитрий Жук, директор и главный редактор издательского дома «Беларусь Сегодня»;

Вячеслав Тулейко, судья Минского областного суда;

Елена Ананич, судья Мингорсуда;

Анатолий Сотников, судья Гомельского областного суда;

Андрей Млечко, судья Фрунзенского районого суда Минска;

Игорь Шведов, судья Могилевского областного суда;

Ирина Подковырова, прокурор;

Татьяна Шотик, судья Ленинского районного суда Минска;

Василий Скок, судья Гродненского областного суда;

Станислав Иванютенко, судья Речицкого районного суда;

Алексей Хлыщенков, судя Гомельского областного суда;

Игорь Земцов, судья Могилевского областного суда;

Алексей Кряквин, сотрудник ОНТ;

Виктор Шевцов, бизнесмен, собственник «Технохимтрейд»;

Ольга Дубовик, судья Молодечненского районного суда;

Антон Дудаль, судья Бобруйского районного суда;

Николай Сергеевич, судья Жлобинского районного суда.

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