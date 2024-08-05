Польша подготовила «сюрприз» к совещанию Лукашенко по табаку 14 5.08.2024, 14:08

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Контрабанда под ударом.

Польша перехватила белорусские контрабандные сигареты. Их обнаружили на погранпереходе в Семянувке в прибывшем из Беларуси грузовом поезде, сообщает таможенное отделение в Белостоке.

При проверке поезда таможенники нашли 5400 пачек сигарет, спрятанных в 4 цистернах с жидкой смолой. Для сохранности упаковки были обернуты пленкой. Стоимость сигарет оценивается в 75 тысяч злотых (19 тысяч долларов). Начато расследование.

Отметим, сегодня Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам развития табачной отрасли. На совещании обсуждалась работа табачных фабрик в условиях санкций, были приняты «концептуальные решения» о развитии отрасли с 2025 года.

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