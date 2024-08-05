Армия Бангладеш заявила о создании временного правительства

Армия Бангладеш заявила о создании временного правительства2
- 5.08.2024, 14:47
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Премьер бежала из страны.
Командующий армией Бангладеш Вакер Уз-Заман заявил об отставке премьер-министра страны Шейх Хасины. Страной, охваченной уже несколько недель антиправительственными протестами, будет управлять временное правительство, объявил он в телеобращении в понедельник, 5 августа, сообщает «Немецкая волна».
В тот же день участники антиправительственных протестов в Бангладеш ворвались в официальную резиденцию 76-летней главы правительства. На телевизионных кадрах видно, как тысячи людей штурмуют правительственный дворец в столице Дакка.
Глава правительства и ее сестра ранее покинули резиденцию и уехали «в более безопасное место», сообщает AFP со ссылкой на источники в окружении Хасины. Высокопоставленный советник Хасины в интервью AFP назвал ее отставку "возможной". По его словам, премьер-министр хотела записать речь, но не имела возможности это сделать.
Между тем газета Prothom Alo пишет, что Хасина покинула Бангладеш и улетела на военном вертолете в Индию. Индийский телеканал CNN-News18 со ссылкой на источники сообщил, что Хасина приземлилась в индийском городе Агартала.