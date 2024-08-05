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Помогает ли красота продвигаться по карьерной лестнице

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  • 5.08.2024, 15:19
Помогает ли красота продвигаться по карьерной лестнице

Ответ поведенческого аналитика.

Красивые женщины часто воспринимаются окружающими как менее компетентные и не заслуживающие доверия лидеры. Кроме того, предполагается, что обладательница привлекательной внешности будут использовать ее для манипулирования людьми. Об этом изданию Daily Mail рассказала Венди Патрик, адвокат по уголовным делам и поведенческий аналитик из Бизнес-колледж Фаулера при Университете Сан-Диего (США).

Эксперт рассказала, что ученые не раз обнаруживали у привлекательной внешности дополнительные плюсы. Исследование, проведенное в Гарварде в 2022 году, показало, что красивые люди с большей вероятностью успешно пройдут собеседование при приеме на работу и будут зарабатывать больше денег по сравнению с остальными. Кроме того, ученые Польской академии наук подтвердили, что люди, которые были признаны привлекательными в подростковом возрасте, часто зарабатывают больше своих родителей в течение трудовой жизни.

Однако эти преимущества были гораздо сильнее выражены у мужчин, чем у женщин. По словам Патрик, красивые женщины кажутся менее заслуживающими доверия. Кроме того, иногда они воспринимаются окружающими как некомпетентные, манипулятивные и «угрожающие».

Первое исследование, опубликованное в 2012 году профессором Сюзанной Браун, специализирующеся на психологии и лидерстве в бизнес-школе Даремского университета в Великобритании, показало, что навыки привлекательных женщин недооценивают при приеме на «мужскую» работу, такую как строительство. В 2018 году ученые Университета штата Вашингтон установили, что в коллективе женщины считаются ненадежными и менее честными.

Исследователи предположили, что люди обоих полов могут испытывать беспокойство по поводу того, что красивые женщины будут использовать свою внешность для манипулирования людьми, в основном мужчинами.

Патрик добавила, что привлекательные женщины с большей вероятностью будут сексуально объективированы в трудовом коллективе. Это может привести к опасным и непрофессиональным ситуациям в рабочей среде.

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