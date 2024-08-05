Лукашенко снял с должности посла Беларуси в ОАЭ 1 5.08.2024, 18:01

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Андрей Лученок

Кресло посла Андрей Лученок занимал с марта 2019 года.

Андрей Лученок освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн и Королевстве Саудовская Аравия. Соответствующий указ подписал 5 августа Александр Лукашенко.

Кресло посла Андрей Лученок занимал с марта 2019 года. До этого работал заместителем начальника главного управления — начальником управления Африки и Ближнего Востока главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Министерства иностранных дел.

По словам Андрея Лученка, на должность посла в ОАЭ его назначали для выполнения «конкретных, предметных задач» — привлечения инвестиций в Беларусь, а также продвижение беларусского экспорта в ближневосточный регион и другие страны, — уточнил дипломат.

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