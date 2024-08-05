Армения в четвертый раз отказалась участвовать в учениях ОДКБ 5.08.2024, 18:56

Никол Пашинян

Ереван дистанцируется от влияния РФ.

Армения пропустит учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2024» в Новосибирске. В анонсе Росгвардии говорится, что маневры пройдут под руководством службы с 14 по 16 августа, в них примут участие представители России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, которые «будут обмениваться передовым опытом и совершенствовать навыки взаимодействия между подразделениями сил специального назначения».

Уточняется, что спецназовцы отработают сценарий по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований; отрепетируют штурм здания и транспорта с применением авиации и беспилотников, а также освобождение заложников и нейтрализацию боевиков. Армении в списке участников нет. Официальных комментариев от Еревана в связи с этим пока не поступало.

Армения избегает учений ОДКБ уже в четвертый раз. Осенью 2022 года республика не стала посылать свой контингент для участия в маневрах на территории Казахстана, сославшись на обострение ситуации с Азербайджаном. Затем она отказалась проводить у себя учения «Нерушимое братство» в 2023-м, назвав их нецелесообразными. Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда заявил, что в нынешних условиях российское военное присутствие в стране создает для нее угрозу.

Также Армения не стала принимать участие в учениях спасательных служб ОДКБ «Скала-2023» по ликвидации аварии на ядерном объекте, прошедших в Беларуси в сентябре, объяснив это занятостью силовиков.

В феврале 2024 года республика заморозила свое участие в ОДКБ. Позже Пашинян заявил, что следующим логическим шагом станет выход из организации. Премьер неоднократно высказывал недовольство тем, что военный блок, де-факто возглавляемый Россией, не выполняет свои союзнические обязательства в отношении Армении.

Ереван обращался к ОДКБ в 2022–2023 годах в связи с действиями Азербайджана, но помощи не получил. В итоге Баку ввел войска в Нагорный Карабах. Непризнанная республика, существовавшая с 1991 года, самораспустилась 1 января 2024 года, регион были вынуждены покинуть более 100 тысяч армян.

Пашинян подчеркивал, что ОДКБ должна обозначить границы суверенной территории Армении, которые готова защищать, иначе блок лишится единственной страны-участницы на Кавказе. Политик также сетовал, что республика вступила в «союз-пузырь», и заявлял, что две страны ОДКБ, включая Беларусь, помогли Азербайджану в подготовке боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.

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