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У Лукашенко забирают табачный рынок?

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  • 6.08.2024, 8:52
  • 5,918
У Лукашенко забирают табачный рынок?

Почему диктатор собрал совещание.

Вчера, 5 августа, Лукашенко собрал совещание по табачной отрасли. Диктатор поинтересовался, как обстоят дела с экспортными поставками и как складывается ситуация на внутреннем рынке.

Не исключено, что озабоченность Лукашенко обусловлена тем, что недавно на белорусский табачный рынок пришел новый крупный игрок – российская компания «Алиди-Вест».

«Алиди-Вест» входит в группу компаний «Алиди», которая принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Лисиченко. Но формально белорусская фирма управляется офшорными компаниями. Как следует из единого госрегистра компаний, 90% акций принадлежат зарегистрированной на Кипре Bimminta investments limited, 10% — российской «Алиди-Норд». Причем вторая из них также принадлежит первой. Причем кипрской фирмой управляет другая компания из этого же офшора — Potassa holdings limited.

Белорусская «Алиди-Вест» занимается поставками и продажами продукции известных мировых брендов, включая мирового производителя косметики и бытовой химии Procter&Gamble, продуктами Nestle, кормами для животных от производителей Nestle Purina и Mars. Группа компаний в том числе занимается логистикой.

Также в нашей стране есть филиал компании под названием «НЕСТ», именно он часто указан в качестве импортера продовольственной продукции, которую ввозит фирма.

В конце июля «Алиди-Вест» получила лицензию на производство и реализацию табачной продукции в Беларуси.

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