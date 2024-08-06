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РосСМИ: ВСУ вошли в Курскую область РФ

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  • 6.08.2024, 9:54
  • 12,430
РосСМИ: ВСУ вошли в Курскую область РФ

Идут бои.

Во вторник, 6 августа, Вооруженные силы Украины проникли в Курскую область РФ, сейчас на границе продолжаются бои, сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на пропагандистские СМИ.

«Курская область. Продолжаются бои на нескольких участках государственной границы. Противник на одном из узких участков фронта малой группой перешел границу на несколько сотен метров, остановлен, уничтожается. Обстановка контролируемая», — пишет пропагандистский Telegram-канал Два майора.

Там также отметили, что ВСУ устроили «серьезную артподготовку» и планируют «нарастить давление», атакуя на направлениях Николаево-Дарьино — Дарьино и Суджа — Гоголевка.

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