Замглавы МИД Польши: У Польши есть инструменты воздействия на режим Лукашенко 2 6.08.2024, 12:19

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Фото: Charter97.org

Анджей Шейна рассказал о запрете въезда машин с белорусскими номерами.

Правительство Польши не собирается запрещать въезд машин с белорусскими номерами, заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна.

В эфире PolskieRadio24 он пояснил, что Польша стремиться применять те санкции, которые не будут бить по простым белорусам.

«Мы не будем запрещать въезд личных автомобилей белорусов, хотя могли бы это сделать. Мы разделяем режим и общество. Мы не хотим, чтобы санкции, которые должны бить по режиму, ударили по простым людям. Уверен, большинство белорусов хотели бы жить в демократическом, западном обществе», — высказался замглавы МИД Польши.

Шейна напомнил, что выборы 2020 года не были признаны международным сообществом, они были признаны сфальсифицированными.

Замминистра отметил, что у Польши есть инструменты воздействия на режим Лукашенко, в том числе возможное в крайнем случае закрытие границы для товаров.

Авто с белорусской регистрацией могут въезжать в Польшу в случае, если в салоне находится владелец машины.

Напомним, с 16 августа Литва полностью запретит въезд автомобилей с белорусскими номерами. Ранее аналогичный запрет заработал в Латвии и Эстонии.

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