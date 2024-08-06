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Российский «Мемориал» призвал бороться за освобождение белорусских политзаключенных

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  • 6.08.2024, 15:23
Российский «Мемориал» призвал бороться за освобождение белорусских политзаключенных

И украинских заложников в России.

Российский центр защиты прав человека «Мемориал» призвал бороться за освобождение белорусских политзаключенных и украинских заложников в России.

«Мемориал» выпустил свое заявление после обмена российских политзаключенных, журналистов и оппозиционных политиков, которые находились в российских тюрьмах, и граждан России, совершивших преступления в других странах. В обмене участвовали США, Германия, Россия, Беларусь и еще несколько стран.

«Когда появились новости об участии Беларуси в обмене, мы с замиранием сердца надеялись, что на свободе окажутся, в частности, наш товарищ из белорусской «Вясны» Алесь Беляцкий и активистка Мария Колесникова, но этого не произошло», — говорится в заявлении.

Уточняется, что беларусские политзаключённые «находятся в неволе, в том числе, за счёт сотрудничества двух диктатур».

«Мемориал» призвал не прекращать борьбу за освобождение и «помнить о тех, кому очень нужна поддержка, включая украинских заложников в России и белорусских политзаключённых».

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