Российский «Мемориал» призвал бороться за освобождение белорусских политзаключенных

Российский «Мемориал» призвал бороться за освобождение белорусских политзаключенных1
- 6.08.2024, 15:23
И украинских заложников в России.
Российский центр защиты прав человека «Мемориал» призвал бороться за освобождение белорусских политзаключенных и украинских заложников в России.
«Мемориал» выпустил свое заявление после обмена российских политзаключенных, журналистов и оппозиционных политиков, которые находились в российских тюрьмах, и граждан России, совершивших преступления в других странах. В обмене участвовали США, Германия, Россия, Беларусь и еще несколько стран.
«Когда появились новости об участии Беларуси в обмене, мы с замиранием сердца надеялись, что на свободе окажутся, в частности, наш товарищ из белорусской «Вясны» Алесь Беляцкий и активистка Мария Колесникова, но этого не произошло», — говорится в заявлении.
Уточняется, что беларусские политзаключённые «находятся в неволе, в том числе, за счёт сотрудничества двух диктатур».
«Мемориал» призвал не прекращать борьбу за освобождение и «помнить о тех, кому очень нужна поддержка, включая украинских заложников в России и белорусских политзаключённых».