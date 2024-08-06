закрыть
6 августа 2024, вторник, 20:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму произошел пожар в районе аэродрома Октябрьское

1
  • 6.08.2024, 19:25
  • 1,698
В Крыму произошел пожар в районе аэродрома Октябрьское

Видео.

Во вторник, 6 августа, во временно оккупированном Крыму произошел пожар в районе аэродрома Октябрьское, сообщает Крымский ветер.

Также сообщается о взрывах в районе аэродрома. На опубликованных кадрах также слышны взрывы.

Позже в так называемом «Минтрансе» Крыма сообщили, что по «техническим причинам» было приостановлено железнодорожное движение на перегоне Симферополь — Джанкой.

«Подписчики сообщают, что взорвали склады боеприпасов, которые сейчас под землей детонируют. Жители сел Ленинское и Звездное сидят в подвалах, так как снаряды разлетаются после взрывов», — говорится в сообщении.

Также есть сообщения об интенсивных полетах авиации над Симферопольским районом.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин
Россия совершила самоубийство
Россия совершила самоубийство Александр Невзоров
Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров