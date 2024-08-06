В Крыму произошел пожар в районе аэродрома Октябрьское

В Крыму произошел пожар в районе аэродрома Октябрьское1
- 6.08.2024, 19:25
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Во вторник, 6 августа, во временно оккупированном Крыму произошел пожар в районе аэродрома Октябрьское, сообщает Крымский ветер.
Также сообщается о взрывах в районе аэродрома. На опубликованных кадрах также слышны взрывы.
Позже в так называемом «Минтрансе» Крыма сообщили, что по «техническим причинам» было приостановлено железнодорожное движение на перегоне Симферополь — Джанкой.
«Подписчики сообщают, что взорвали склады боеприпасов, которые сейчас под землей детонируют. Жители сел Ленинское и Звездное сидят в подвалах, так как снаряды разлетаются после взрывов», — говорится в сообщении.
Также есть сообщения об интенсивных полетах авиации над Симферопольским районом.