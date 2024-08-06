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ВСУ взяли в плен российских военных в Курской области

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  • 6.08.2024, 19:48
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ВСУ взяли в плен российских военных в Курской области
На фото слева Данил Колесников в плену, справа — фото из соцсетей.

Не менее шести.

В Курской области (Россия), где с 8.00 (идут бои ВС РФ против ВСУ https://charter97.org/ru/news/2024/8/6/605641/), в плен сдались не менее шести российских военных, отмечает белгородский телеграм-канал «Пепел». Процесс их пленения виден на кадрах с БПЛА из приграничья, пишут «Важные истории».

Среди взятых в плен — 22-летний срочник Данил Колесников из Ровеньского района Белгородской области и 21-летний срочник Максим Хямяляйнен из города Инта Республики Коми. Они оба стояли на позиции в приграничной Сундже, где сейчас идут бои. Это реальные люди — «Важным историям» удалось найти их в соцсетях.

Видео с солдатами распространили украинские телеграм-каналы. Судя по разговорам бойцов, в плен также попал их сержант.

По словам бойцов, они провели четыре дня на позициях под обстрелами и просили командиров вывести их, так как срочники в принципе не должны защищать границу с зоной боевых действий. Командование им отказало.

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