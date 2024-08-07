ВСУ уже уничтожили 28 кораблей флота РФ 7.08.2024, 5:23

Россияне тщательно скрывают информацию о личном составе уничтоженных кораблей.

После повторного поражения российской подлодки «Ростов-на-Дону» – общий счет уничтоженных кораблей флота РФ достиг 28. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, россияне тщательно скрывают информацию о личном составе уничтоженных кораблей. Однако повторное поражение лодки должно поставить точку в истории с «Ростовом-на-Дону».

Он добавил, что основные ремонтные мощности для кораблей размещены в Крыму, находящемся под огневым поражением ВСУ, что усложняет для россиян проведение ремонтных работ. Плетенчук напомнил, что ВСУ вывели из строя российский корабль катамаранного типа, обслуживавший подводные лодки.

Кроме того, из 5 аэродромов, расположенных в Крыму, Россия использует только два.

«Авиация в Крыму важна для оккупантов, поскольку не имея возможности контролировать акваторию Черного моря корабельными группировками, они вынуждены переложить всю ответственность на авиационную составляющую», - пояснил Плетенчук в эфире «Украинского радио».

В частности, по его словам, патрулируют в небе оккупированного Крыма КА-27, КА-29, МИ-8, МИ-24. Также на аэродромах присутствовали списанные ранее БЭ-12 и БЭ-200, АН-26 и бомбардировщики ТУ-157 и ТУ-124.

Плетенчук также оценил шансы на уничтожение Крымского моста 50 на 50, поскольку этот объект тщательно охраняется, в том числе с помощью ПВО.

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