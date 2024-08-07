ВСУ сбили в Курской области вертолет Ка-52 и уничтожили танки Т-62М 4 7.08.2024, 7:33

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Опубликованы фото.

Российские военкоры сообщают, что во время прорыва границы в Курской области был уничтожен вертолет Ка-52 «Аллигатор». Об этом пишет российское медиа SOTA.

Также опубликовано фото уничтоженного вертолета, которое активно распространяется в сети. На нем, как утверждается, именно тот уничтоженный «Аллигатор» в Курской области.

Кроме того, как говорится в сообщении, были также уничтожены два тягача с танками Т-62М и два КАМАЗа.

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