Россия негласно объявила «войну» Лукашенко 1 7.08.2024, 8:00

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Наносятся удары в чувствительной для диктатора сфере.

Телеграм-канал «Ник и Майк» написал о таинственном совещании по развитию табачной отрасли Беларуси, которое накануне провел Александр Лукашенко.

«Синепалый собрал совещание по табачной отрасли, отметив нагнетание обстановки вокруг экспорта. Определенно совещание происходит не на пустом месте. Только нужно называть вещи своими именами. Речь не про проблемы с экспортом, а с контрабандой. Легальный экспорт давно практически отсутствует.

Усиление контроля на западной границе, где белорусский государственный контрафакт изымают в промышленных объемах, в том числе из цистерн со смолой, мелочи по сравнению с тем, что устраивает восточный сосед. Россия негласно объявила «табачную войну» и вот уже почти две недели наносит удары по нелегальному бизнесу», - пишет «Ник и Майк».

Как писал UDF, также не исключено, что озабоченность Лукашенко обусловлена еще и тем, что недавно на белорусский табачный рынок пришел новый крупный игрок – российская компания «Алиди-Вест».

«Алиди-Вест» входит в группу компаний «Алиди», которая принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Лисиченко. Но формально белорусская фирма управляется офшорными компаниями. Как следует из единого госрегистра компаний, 90% акций принадлежат зарегистрированной на Кипре Bimminta investments limited, 10% — российской «Алиди-Норд». Причем вторая из них также принадлежит первой. Причем кипрской фирмой управляет другая компания из этого же офшора — Potassa holdings limited.

Белорусская «Алиди-Вест» занимается поставками и продажами продукции известных мировых брендов, включая мирового производителя косметики и бытовой химии Procter&Gamble, продуктами Nestle, кормами для животных от производителей Nestle Purina и Mars. Группа компаний в том числе занимается логистикой.

Также в нашей стране есть филиал компании под названием «НЕСТ», именно он часто указан в качестве импортера продовольственной продукции, которую ввозит фирма.

В конце июля «Алиди-Вест» получила лицензию на производство и реализацию табачной продукции в Беларуси.

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