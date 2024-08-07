Украинский FPV-дрон сбил российский вертолет Ми-28 в Курской области 7.08.2024, 11:41

Атаку показали на видео.

В Курской области 6 августа был сбит российский ударный вертолет Ми-28. А сегодня появилось видео, демонстрирующее, что его сбил украинский FPV-дрон-камикадзе. Видео практически одновременно появилось на нескольких пабликах и Telegram-каналах, так что установить, кто показал его первым – неизвестно. Об этом пишет «Мілітарний».

О том, что вертолет был сбит во время операции в Курской области, сообщил ряд российских пропагандистских Telegram-каналов. В том числе Алексей Земцов («Воевода вещает»). Он не уточнил конкретную модель, лишь указал, что якобы после поражения экипажу удалось отвести и посадить борт.

Судя по видео, которое появилось в соцсетях, дрон влетел вертолету в задний винт. В соцсетях это уже называют «новой вехой в развитии военных дронов».

Ukrainian troops shot down a Russian helicopter using a FPV drone.



This is the first such case, which is confirmed by the video pic.twitter.com/on30YCms23 — Денис Казанський (@den_kazansky) August 7, 2024

Отмечается, что за прошедшие сутки был также уничтожен вертолет Ка-52 российской армии. В результате жесткой посадки он начал гореть.

Потери врага возросли из-за ситуации на российско-украинской границе, в частности, в Сумской области. ВС РФ стали чаще использовать боевые вертолеты для патрулирования и обстрела позиций украинских защитников. Возросли и потери данных военных машин.

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