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Z-каналы обвинили Лукашенко в предательстве

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  • 7.08.2024, 12:09
  • 11,786
Z-каналы обвинили Лукашенко в предательстве

Якобы в боях участвуют подразделения ВСУ, которые стояли на границе с Беларусью.

Некоторые Z-каналы утверждают, что на курское направление Украина перебросила войска, которые еще недавно стояли на границе с Беларусью.

«Ситуация в целом вернула нас в февраль-март 2022 с ошибками и просчетами центров принятия решений, которые изменили характер и формат СВО.

Один из этих центров — Минск. Мирные инициативы Лукашенко, видимо, спровоцировали украинцев на курское направление», — жалуется российский телеграм-канал «Брифинг».

«ГУР перебрасывает ССО, недавно снятые с белорусской границы после отвода сил Лукашенко», — поддакивает ему канал Win/Win.

Телеграм-канал «Дети Арбата» также утверждает: среди задействованных на курском направлении сил замечены части украинского оперативного командования «Север», которые раньше стояли вдоль границы с Беларусью. Но о роли Лукашенко пишет осторожно.

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