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В Москве нашли мертвым гендиректора IT-холдинга

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  • 7.08.2024, 17:47
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В Москве нашли мертвым гендиректора IT-холдинга
Виталий Езопов

Он заявлял о попытках рейдерского захвата его бизнеса.

Генерального директора российского холдинга «Мастертел» Виталия Езопова обнаружили мертвым в его квартире на западе Москвы. «Предварительно, он задохнулся парами азота», — сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. Начата проверка.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Baza, родные и коллеги Езопова забили тревогу накануне, поскольку он не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Позже тело 48-летнего предпринимателя с пакетом на голове обнаружили на кровати в его квартире, рядом с ним лежал баллон с надписью «Азот» и трубка.

Оперативники предполагают, что Езопов умер от асфиксии, надышавшись закисью азота — смесью, известной как «веселящий газ», а именно совершил непреднамеренное самоубийство, не рассчитав дозу.

Незадолго до гибели, как пишет (The Moscow Times https://www.moscowtimes.ru/2024/08/07/vmoskve-nashli-mertvim-gendirektora-it-holdinga-mastertel-zayavlyavshego-opopitke-reiderskogo-zahvata-a138853), предприниматель обвинил своего партнера, совладельца «Мастертела» Михаила Белова, в подготовке рейдерского захвата. По словам Езопова, причиной конфликта стало его желание провести IPO, принять участие в президентской амнистии дробления бизнеса и иметь независимый внешний аудит. 

Он утверждал, что Белов был против и в итоге присвоил его доли в ряде структур холдинга, вступив в сговор с руководителями функциональных компаний по IT, кадровому и бухгалтерскому сопровождению.

В свою очередь, Белов рассказал RTVI, что Езопов выступал за привлечение наемного топ-менеджмента, а также введение в совет директоров «внешних авторитетных персоналий». И в начале июня в компанию в сопровождении вооруженной охраны пришли никому не известная гражданка Молдовы Алена Тимони и ее супруг Андрей Буравчиков. Езопов представил женщину как «профессионального юриста с высоким стажем» и заявил, что лично ее нанял.

По словам Белова, в течение последующих дней «Мастертел» не оплатил ни один счет производственного назначения, начали отзываться доверенности, в том числе на право пользования ЭЦП, были расторгнуты договоры со структурой, которая отвечает за кадровое делопроизводство и бухучет, и «к концу третьей недели все предприятие было полностью парализовано». 

Сотрудники холдинга потребовали от Езопова объясниться и уйти в отставку. «Учитывая тот факт, что компания „Мастертел“ обслуживает огромное количество государственных структур и сама является объектом критической инфраструктуры, подобное поведение говорит либо о вашей полной неадекватности, либо о сознательной диверсии в адрес нашей страны», — заявили они в письме.

Это обращение на Езопова никакого воздействия не возымело. По словам Белова, в итоге после более 20 лет совместной работы партнер отстранил его от деятельности, отозвав доверенность, и «начал войну с коллективом, рассылая угрожающие телеграммы и письма», после чего из компании уволились 80% сотрудников.

Затем Езопов принял решение вывести свои доли в холдинге в залог мужу Тимони Андрею Буравчикову и включить последнего в состав ревизионной комиссии «Мастертела». Белов отметил, что до 30 мая в компании был утвержденный бизнес-план, согласно которому «Мастертел» должен был вырасти минимум на 600 млн рублей, однако 3 июня Езопов начал вносить существенные изменения в отлаженный за 20 лет производственный процесс. По словам топ-менеджера, это привело к тому, что холдинг «практически разрушили». «Все изменилось, и у меня объяснений этому нет», — заключил Белов.

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