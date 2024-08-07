Охват YouTube в РФ показал рост на фоне замедления 4 7.08.2024, 18:22

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Посещаемость хостинга в России растет вторую неделю подряд.

На фоне замедления работы видеохостинга YouTube посещаемость сервиса продолжает немного расти, следует из статистики единого измерителя аудитории Mediascope. Данные включают посещаемость и мобильной версии.

Согласно этим данным, за неделю с 29 июля по 4 августа сервисом хотя бы раз за день воспользовались более 82,6 млн человек. Это больше чем неделей ранее (82,5 млн) и за тот же период в прошлом году (81,47 млн). Также по сравнению с прошлым годом выросло и среднее время, которое пользователи проводили на сервисе на прошедшей неделе — оно составило 107 минут против 93 в 2023-м.

О проблемах с работой YouTube еще 12 июля сообщил «Ростелеком».

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