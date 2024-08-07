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На территории Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации

  • 7.08.2024, 21:00
На территории Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации

ВСУ продолжают наступление.

В связи с последствиями атаки ВСУ в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, сложная оперативная обстановка сохраняется в приграничных районах области.

«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», — заявил он.

Как сообщал Charter97.org, украинские военные наступают в Курской области.

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