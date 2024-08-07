Зеленский: Чем больше давления будет на Россию, тем ближе будет мир

Зеленский: Чем больше давления будет на Россию, тем ближе будет мир3
- 7.08.2024, 22:00
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Президент Украины записал видеообращение.
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 7 августа поблагодарил за храбрость боевые подразделения сил обороны страны. Запись его офис опубликовал в YouTube.
Он отметил защитников, действующих на покровском, торецком, лиманском и харьковском направлениях, а также «везде, где продолжается наша защита от наступательных операций оккупанта».
«Важно и в дальнейшем уничтожать врага – именно так метко, как наши воины умеют, и именно так стойко, как это помогает всей обороне нашей страны, и именно так эффективно, как показывает результат. И чем больше давления будет на Россию – на агрессора, который принес войну в Украину, – тем ближе будет мир. Справедливый мир через справедливую силу», – сказал глава государства.
Зеленский проинформировал, что 7 августа обсудил с главкомом Александром Сырским последние действия Вооруженных сил Украины.
«Детали – позже», – добавил президент Украины.