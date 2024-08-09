Белоруска предложила организовать пункт продажи автобусных билетов прямо на границе с Польшей 9.08.2024, 3:21

Автовокзал ей ответил.

Белоруска предложила Брестскому автовокзалу продавать билеты на международные автобусы прямо на белорусско-польской границе. Но там предложили более простой вариант. Издание MOST рассказало подробности.

О предложении организовать на границе пункт продажи автобусных билетов в телеграм-чате ГраницаBY рассказала пользовательница под ником Pani Olga. Свой ход мыслей она не пояснила. Но в целом такая идея очень популярна среди пассажиров: это помогло бы туристам экономить деньги и время в пути, а перевозчикам — бороться с сокрытием выручки водителями.

Зачем продавать билеты на границе

Все дело в длинных очередях автобусов на белорусско-польской границе. Простоять в них можно больше суток. Например, 8 августа по состоянию на 18.00 по минскому времени выезда в сторону Польши ожидало 55 автобусов.

Поэтому с апреля у туристов получила распространение новая схема пересечения границы. Своим рейсом они добираются только до зоны ожидания перед въездом на пункт пропуск. Там водитель становится в конец очереди, а туристы высаживаются и идут искать места во впередистоящих автобусах. Подсесть обычно не составляет труда, потому что, когда сутки (а то и больше) назад эти рейсы становились в очередь, пассажиры из них точно так же пересаживались вперед.

Однако такая пересадка не бесплатна. Обычно она стоит от 40 до 150 рублей в зависимости от направления: дешевле — до Тересполя, дороже — да Варшавы. Но может быть и выше. Фактически туристы платят дважды: один раз — за то, чтобы доехать до границы, другой — за подсадку. Поэтому многие, особенно брестчане, добираются до границы своим ходом и на месте ищут, на каком автобусе пересечь границу. Заодно такая схема страхует от задержек рейсов.

Но очень скоро транспортная инспекция поняла, что на пересадках перевозчики теряют официальную выручку. Тогда на границе начались проверки. Например, при регистрации на въезде на стометровку (участок дороги перед въездом на пункт пропуска «Брест») у водителей автобусов проверяли расписание и ведомость пассажиров с отметкой автовокзала. Поэтому пересесть стало сложнее.

Пассажиры же считали, что намного проще открыть официальный пункт продажи билетов прямо на границе.

Что ответил автовокзал

В ответ на предложение белоруски Брестский автовокзал опубликовал список перевозчиков, автобусы которых оборудованы кассовыми аппаратами.

«Довожу до Вашего сведения, что на автобусах перевозчиков КУП „Минсктранс“, ОАО „Пинский автобусный парк“, КУП „Брестский общественный транспорт“, филиал „Автовокзал г. Бреста“ установлены кассовые аппараты для продажи билетов, при наличии свободных мест в салонах автобусов водители будут производить посадку пассажиров, с продажей билетов, что намного упрощает предложенный Вами вариант», — ответили на обращение в филиале «Автовокзал г. Бреста».

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