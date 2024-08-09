В Армении выпустили учебник, который вызвал нервную реакцию в России 3 9.08.2024, 16:56

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Российскую империю в нем назвали оккупантом.

Присоединение Восточной Армении в 1828 году к России в новом учебнике армянской истории для 8 класса названо аннексией.

«Глава 6.1 учебника озаглавлена «Аннексия Россией Восточной Армении». В этом можно убедиться, заглянув на государственную платформу учебных материалов», — сообщают армянские СМИ.

Согласно этому учебнику, Туркманчайский договор, заключенный по итогам русско-персидской войны 1826-1828 годов, теперь будет представлен как оккупация со стороны Российской империи.

Отметим, что учебник вызвал нервную реакцию в росСМИ. В Министерстве образования и науки Армении разъяснений российским пропагандистам не дали, но попросили прислать письменный запрос.

В ведомстве отметили, что, если учебник включен в государственную платформу учебных материалов, значит, он получил положительное заключение.

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