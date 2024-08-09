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В России заблокировали еще один популярный мессенджер

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  • 9.08.2024, 19:28
  • 8,246
В России заблокировали еще один популярный мессенджер

Он считается одним из самых безопасных.

Мессенджер Signal заблокирован в России «за нарушение законодательства», объявил Роскомнадзор.

Как отмечает «Медуза», российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе сервиса днем 9 августа. Мессенджер перестал открываться без VPN или включения режима обхода блокировок.

Signal считается одним из самых безопасных мессенджеров. Сервис использует сквозное шифрование для звонков, обмена сообщениями и файлами, что позволяет защитить их от перехвата оператором сотовой связи и спецслужбами. Кроме того, мессенджер получает и хранит минимум данных о пользователях в сравнении с другими сервисами.

Напомним, что на днях в РФ YouTube на компьютерах и мобильных устройствах.

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