В России заблокировали еще один популярный мессенджер

В России заблокировали еще один популярный мессенджер6
- 9.08.2024, 19:28
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Он считается одним из самых безопасных.
Мессенджер Signal заблокирован в России «за нарушение законодательства», объявил Роскомнадзор.
Как отмечает «Медуза», российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе сервиса днем 9 августа. Мессенджер перестал открываться без VPN или включения режима обхода блокировок.
Signal считается одним из самых безопасных мессенджеров. Сервис использует сквозное шифрование для звонков, обмена сообщениями и файлами, что позволяет защитить их от перехвата оператором сотовой связи и спецслужбами. Кроме того, мессенджер получает и хранит минимум данных о пользователях в сравнении с другими сервисами.
Напомним, что на днях в РФ YouTube на компьютерах и мобильных устройствах.