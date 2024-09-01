«Кадыров лишь делает вид, что предан Путину» 1.09.2024, 4:16

При каком условии он его предаст?

В конце августа правитель РФ Путин посетил Чечню, где встретился с ее главой Рамзаном Кадыровым. Оба не скупились на комплименты друг другу и уверяли в преданности.

На самом деле отношения между ними вряд ли можно назвать дружескими. Такое мнение «24 Каналу» выразила российский политический аналитик Ольга Курносова, заметив, что поездка в Чечню могла быть связана с ситуацией на Курщине.

Что нужно Путину от Кадырова

Операция на Курщине показала, что Путин привлекает срочников к боевым действиям. Их отправляют практически сразу после принятия присяги и заставляют подписывать контракты.

- Все в России это хорошо понимают, но информационное пространство настолько монополизировано, что никто не решается об этом говорить. Но это не значит, что так будет всегда. Пока претензии и недовольство людей только накапливаются, – отметила Ольга Курносова.

Кроме общества, о проблемах начинают говорить российские элиты. Более того, ФСБ, агентура должна была знать о начале операции ВСУ на Курщине. Но почему-то Путин никаких решений не принял. Возможно, причина в том, что фсб вообще ничего не сказали главе Кремля.

Вероятно, именно поэтому Путин поехал в Чечню, чтобы договориться с Кадыровым о защите.

- Кадыров только делает вид, что предан Путину, потому что получает огромные средства из Москвы. Как только это закончится, то его преданность сразу исчезнет, – подчеркнула Ольга Курносова.

Стоит вспомнить, что мобилизованных в Чечне меньше, чем где-либо. Поэтому Кадыров не делает для Москвы ничего такого, чтобы ему было неудобно или требовало жертв. Все его рассказы о преданности – это лишь сказки.

«Почему Путин ему верит? Потому что наверное уже больше некому», – сказала российская эксперт.

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