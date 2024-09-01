Израильские военные обнаружили тела шести заложников, которых удерживал ХАМАС 1.09.2024, 14:07

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Фото: AP

Среди них — граждане Германии и РФ.

Бойцы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили тела шести захваченных боевиками ХАМАС заложников в секторе Газа, сообщает «Немецкая волна» 1 сентября cо ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

По его словам, после многочасовой проверки были установлены личности погибших — четырех мужчин и двух женщин: Херш Голдберг-Полин (23 года), гражданин РФ Александр Лобанов (32 года), Алмог Саруси (27 года), Ори Данино (25 года), гражданка Германии Кармел Гат (40 года) и Эжен Йерушалми (24 года).

Как сообщают родственники заложников, не менее пяти из них были захвачены 7 октября 2023 года на музыкальном фестивале Nova в пустыне Негев неподалеку от границы с сектором Газа, а еще один человек — из кибуца Беэри.

Хагари сообщил, что все шестеро были жестоко убиты боевиками ХАМАС — незадолго до того, как их тела нашли военнослужащие ЦАХАЛ.

По данным издания Times of Israel, тела обнаружили в одном из туннелей, проложенных ХАМАС под Рафахом, примерно в километре от того места, где несколько дней назад был найден живым заложник Фархан аль-Кади.

«Мы просыпаемся с ужасной новостью, что найдены еще шесть мертвых заложников, убитых ХАМАС. Одна из погибших — Кармел Гат. С 7 октября наше посольство вместе с ее семьей боролись за ее освобождение. Наши сердца со всеми обездоленными семьями», — написал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на своей странице в соцсети Х.

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