Около десяти мощных взрывов: РФ ударила по Харькову ракетами
- 1.09.2024, 14:19
Есть раненые.
Днем 1 сентября российские оккупационные войска нанесли около 10 ударов по украинскому Харькову. Об этом сообщили представители местных властей.
Приблизительно в 14:00 по минскому времени в Харькове прозвучала серия взрывов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что известно о повреждениях гражданской инфраструктуры и раненых.
Мэр города Игорь Терехов уточнил, что один из ударов пришелся по району частной застройки.
«Горят несколько подворий, супермаркет. Есть пострадавшие, в их числе медики», – написал он.
Среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов – торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома, добавил Синегубов. Известно о шести раненых, из них – шестилетний ребенок, у него острая реакция на стресс.