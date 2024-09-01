Около десяти мощных взрывов: РФ ударила по Харькову ракетами 1.09.2024, 14:19

Есть раненые.

Днем 1 сентября российские оккупационные войска нанесли около 10 ударов по украинскому Харькову. Об этом сообщили представители местных властей.

Приблизительно в 14:00 по минскому времени в Харькове прозвучала серия взрывов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что известно о повреждениях гражданской инфраструктуры и раненых.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что один из ударов пришелся по району частной застройки.

«Горят несколько подворий, супермаркет. Есть пострадавшие, в их числе медики», – написал он.

Среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов – торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома, добавил Синегубов. Известно о шести раненых, из них – шестилетний ребенок, у него острая реакция на стресс.

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