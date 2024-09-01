закрыть
1 сентября 2024, воскресенье, 14:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Около десяти мощных взрывов: РФ ударила по Харькову ракетами

  • 1.09.2024, 14:19
Около десяти мощных взрывов: РФ ударила по Харькову ракетами

Есть раненые.

Днем 1 сентября российские оккупационные войска нанесли около 10 ударов по украинскому Харькову. Об этом сообщили представители местных властей.

Приблизительно в 14:00 по минскому времени в Харькове прозвучала серия взрывов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что известно о повреждениях гражданской инфраструктуры и раненых.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что один из ударов пришелся по району частной застройки.

«Горят несколько подворий, супермаркет. Есть пострадавшие, в их числе медики», – написал он.

Среди поврежденной инфраструктуры в результате вражеских прилетов – торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома, добавил Синегубов. Известно о шести раненых, из них – шестилетний ребенок, у него острая реакция на стресс.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип
Эта фотография потрясла мир
Эта фотография потрясла мир Александр Роднянский
Преступное промедление
Преступное промедление Леонид Невзлин