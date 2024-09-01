Vertu представила кнопочный телефон за полмиллиона долларов

Vertu представила кнопочный телефон за полмиллиона долларов7
- 1.09.2024, 18:09
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Особенность устройства заключается в обилии драгоценных камней.
На официальном сайте Vertu (England) появилась очередная новинка – кнопочный телефон Signature V Cobra Limited Edition. По функциональным возможностям у него все достаточно примитивно – он умеет только совершать звонки и писать SMS. Об этом отчетливо говорит и внешний вид устройства с маленьким 2-дюймовым дисплеем. Однако внимание устройство привлекает не своими техническими характеристиками, а дизайном.
Сообщается, что Signature V Cobra Limited Edition – это лимитированная модель, ограниченная всего 8-ю экземплярами. Создавалась она совместно с французским королевским ювелирным домом Frederic Boucheron. В качестве основного украшения телефона стала кобра – символ силы и мудрости в древнеегипетской мифологии. Ее изготовили из 439 розовых рубинов, а глаза рептилии выполнены из двух изумрудов зеленого цвета. Также около головы змеи находится грушевидный бриллиант весом 2,02 карата, а на теле – бриллиант на 1,02 карата.
Клавиатура гаджета сделана из цельных рубинов, а внешняя сторона покрыта драгоценными камнями. Отмечается, что на это у дизайнеров ушло целых 4 года. На задней панели устройства можно рассмотреть несколько винтов и металлическую позолоченную вставку с логотипом Vertu и упоминанием ювелирного дома Франции Frederic Boucheron. Камера в телефоне отсутствует, как основная, так и фронтальная.
Vertu Signature V Cobra Limited Edition продается на официальном сайте компании по цене 504 308 долларов.