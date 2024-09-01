Обнародован окончательный отчет о крушении вертолета Ибрахима Раиси 7 1.09.2024, 19:32

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Ибрахим Раиси

Тегеран опроверг версию белорусской пропаганды.

Верховная комиссия по расследованию причин крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, опубликовала окончательный отчет.

«Основной причиной крушения вертолета стала сложная климатическая и атмосферная обстановка региона, Она проявилась во внезапном появлении «густой массы плотного и поднимающегося тумана», — сообщило иранское издание Javan со ссылкой на комиссию.

Как сообщал Charter97.org, Лукашенко и его свита обвиняли Вашингтон в крушении вертолета с президентом Ирана.

Напомним, что летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение 19 мая.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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