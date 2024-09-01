Обнародован окончательный отчет о крушении вертолета Ибрахима Раиси

Обнародован окончательный отчет о крушении вертолета Ибрахима Раиси7
- 1.09.2024, 19:32
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Тегеран опроверг версию белорусской пропаганды.
Верховная комиссия по расследованию причин крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, опубликовала окончательный отчет.
«Основной причиной крушения вертолета стала сложная климатическая и атмосферная обстановка региона, Она проявилась во внезапном появлении «густой массы плотного и поднимающегося тумана», — сообщило иранское издание Javan со ссылкой на комиссию.
Как сообщал Charter97.org, Лукашенко и его свита обвиняли Вашингтон в крушении вертолета с президентом Ирана.
Напомним, что летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение 19 мая.
Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.