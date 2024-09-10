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Starlink Илона Маска заработал в Зимбабве

  • 10.09.2024, 3:23
Starlink Илона Маска заработал в Зимбабве

Это уже 16 африканская страна.

Компания Starlink начала предоставлять высокоскоростной интернет в Зимбабве спустя четыре месяца после получения лицензии от местных властей. Об этом сообщает Bloomberg.

Это уже 16 африканская страна, которая получила доступ к интернету от Starlink. В прошлом месяце сервис заработал и в соседней Ботсване, а сейчас ведутся переговоры по запуску услуг в ЮАР.

Стоимость оборудования Starlink в Зимбабве составляет $350, а ежемесячная абонентская плата для пользователей – $50. Получение лицензии на услуги компании SpaceX в мае привело к снижению цен на интернет среди местных провайдеров, которые пытаются сохранить клиентов и конкурировать со Starlink.

Некоторые местные поставщики, в том числе Dandemutande Investments, стали партнерами Starlink как официальные дистрибьюторы. Они будут предоставлять услуги по установке, технической поддержке и обслуживанию клиентов.

Starlink обслуживает более 2,6 миллиона клиентов во всем мире, обеспечивая интернет через сеть из 5 500 спутников, запущенных SpaceX с 2019 года.

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