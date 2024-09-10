Минобороны Беларуси подозревает игру Pokemon Go в сборе развединформации об авиабазе в Мачулищах 10.09.2024, 6:03

Также в Минобороны рассказали, как оправдываются перед российскими Z-каналами.

Мобильная игра Pokemon Go могла использоваться для сбора развединформации о беларусской авиации, заявил в эфире СТВ начальник отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Александр Иванов. Он также рассказал, что связывался с российскими Z-каналами из-за их претензий к Александру Лукашенко по поводу отвода войск от границы, передает «Зеркало».

В ток-шоу «По существу» обсуждали безопасность в Беларуси и деятельность разведок. Поднималась тема того, какие объекты в Беларуси сейчас — главная цель для шпионов. Для Иванова это стало поводом вспомнить «аниме и происходящие в стране события».

«Давайте возьмем игру Pokemon Go, да? Лет там 10 назад она была очень популярна. В чем заключался смысл? Все подростки, дети сидели на каком-то приложении — включаешь камеру, дополненная реальность, и ищешь каких-то покемонов редких, собираешь в коллекцию», — напомнил Иванов.

«Где было больше всего покемонов в то время, как вы думаете? На территории 50-й авиационной базы, где взлетно-посадочная полоса, где куча военной техники авиационной, там больше всего было покемонов. Это не развединформация?» — рассуждал он.

Иванов высказался и по теме претензий Z-пабликов о том, что ВСУ якобы начали наступление на Курскую область РФ из-за Александра Лукашенко, который отвел от границы с Украиной войска. Он полагает, что этим в своих целях воспользовалась Украина.

«Сразу же центры и подразделения информационно-психологических операций [Украины] начали эту ситуацию использовать в своих целях. Они тут же попытались вбить гвоздь, клин, скажем, в отношения Беларуси и России, подчеркнув: ага, как только отвели от границы войска, тут же, смотрите, высвобожденные резервы ВСУ направились в Курскую область. Это не соответствует действительности», — считает представитель Минобороны.

Кроме того, он обижен на российских провоенных блогеров и считает их жертвами украинских информационных спецопераций.

«Но самое обидное, что даже наши партнеры, условно говоря, в Российской Федерации, они тоже принимают вот эту информационную кампанию-операцию за чистую монету и на Z-каналах, как я их называю, начинают это все делать. Связываешься, объясняешь: ребята, мы в общем контуре работаем, что вы делаете? О, да? Ну, понятно! Мы вот по-другому немножко посмотрели. Ну поздравляю, вы стали жертвой информационно-психологической операции», — сказал Иванов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com