Дроны массово атаковали Москву 10.09.2024, 7:42

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В Подмосковье вспыхнули пожары, отменены авиарейсы.

В ночь на 10 сентября в России сообщили про атаку БПЛА на Москву и Подмосковье. Так, о якобы поражении дрона силами ПВО РФ заявил мэр Москвы Сергей Собянин в 02:33 ночи по киевскому времени.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — отметил чиновник.

Позже Собянин заявил, что атака БПЛА продолжилась. По его словам, дроны были сбиты в Раменском городском округе, в Подольском городском округе, в городском округе Домодедово, в городском округе Коломна.

«При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы. Также устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский», — написал мэр Москвы в 05:03 утра по киевскому времени.

В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей.

«Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома», — написал он.

Также он заявил, что еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице. В результате была повреждена квартира на 9-м этаже.

«Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна», — сообщил он.

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