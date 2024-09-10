WP: Украина нашла неожиданного союзника в США, который поможет в переговорах с Трампом 1 10.09.2024, 13:12

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Эта работа может оказаться решающей в ближайшие месяцы.

Украина нашла новый способ воздействия на республиканцев в США, обратившись к помощи неожиданного союзника. Речь идет про религиозное течение евангелистов. Об этом пишет издание The Washington Post.

В Украине проживает самая большая евангелическая община в Европе, и ее обращение к республиканцам может оказаться решающим в получении дополнительной американской помощи.

В июне прошлого года около 800 политических и религиозных лидеров собрались в отреставрированном оружейном зале XIX века в центре Киева на ежегодный Национальный молитвенный завтрак — мероприятие, заимствованное из американского политического календаря.

Несмотря на более чем десятилетнюю историю, обычно оно не привлекает ведущих политических деятелей. Однако в этом году все было иначе. Сам президент Владимир Зеленский принял участие в собрании — впервые для главы украинского государства.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и бывший вице-президент Майк Пенс прислали видеообращения в Киев, которые транслировались на мероприятии, организованном украинскими евангельскими христианами.

Президент Украины Владимир Зеленский встречается со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном (известный евангелист) в Капитолии США в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 июля

Присутствие Зеленского на молитвенном завтраке свидетельствует о растущем осознании лидерами Украины необходимости налаживания тесных связей с евангелистскими христианами, которых в стране насчитывается от 800 000 до 1 миллиона.

«Хоть один и будет одолен, двое будут обороняться. Веревка из трех нитей нескоро порвется», — сказал Зеленский, цитируя Книгу Екклесиаста [4:12] в своем призыве к украинскому единству.

«Украина — это «библейский пояс» Восточной Европы», — написал советник президента Украины Андрей Ермак в американском издании The Hill в апреле.

Их численность резко возросла в результате религиозного вакуума, возникшего после распада Советского Союза. Правительство делает ставку на то, что собственные евангелисты могут стать связующим звеном с их братьями по вере в США, которые имеют влияние в Республиканской партии и могут помочь в лоббистских усилиях по получению большей помощи.

Эта работа может оказаться решающей в ближайшие месяцы, когда украинские чиновники будут лоббировать дополнительную американскую помощь и пытаться приглушить антиукраинские нарративы в Республиканской партии.

Эта помощь обязательно пригодится в случае победы Дональда Трампа и его критикующего Киев кандидата Джея Ди Вэнса, сказал один украинский чиновник на условиях анонимности.

По оценкам украинских официальных лиц, в стране проживает самое большое количество евангелистов в Европе. В США это важная община для Республиканской партии.

Опросы на выборах 2016 и 2020 годов показали, что от 37 до 46 процентов избирателей Трампа относят себя к евангелическим христианам, а Джонсон и Пенс являются наиболее известными представителями этой партии.

В 2020 году за Трампа проголосовали 76% белых евангелистов. Украинский евангелический священник и общественный деятель Павел Унгурян, который помог организовать молитвенный завтрак, объяснил, что его церковь играет важную роль за пределами страны, «особенно в плане, скажем так, тихой дипломатии и неофициальной дипломатии».

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