«С Путиным может произойти неприятность по пути в Крым» 2 10.09.2024, 14:02

4,556

В РФ подобное уже случалось.

Операция в Курской области ВСУ может иметь крайне негативные последствия для российского диктатора Владимира Путина. Что ждет главу Кремля, рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.

«Если мы не выведем войска из Курской области до 1 октября, а, наоборот, распространим там наш контингент, то [последствия будут] существенные», - сказал эксперт во время чата на «Главреде».

Гетьман напомнил, что в России уже убивали царей или осуществляли дворцовые перевороты.

«Путин, конечно, несокрушимый и великий, но там есть и другие. Вспомните, как в России убивали царей или осуществляли дворцовые перевороты. Вспомните Хрущева, который имел всю полноту власти и мог делать в тогдашнем Советском Союзе все что угодно. Но все равно его свергли. Так было и с Горбачевым. Поэтому нечто подобное может произойти и с Путиным», - считает он.

По словам Гетьмана, «неприятность» с Путиным может произойти, если Путин поедет в Крым.

«По крайней мере так было с Хрущевым и Горбачевым. Поэтому Путину не стоит ездить в Крым. Хотя он туда и не ездит, вероятно, что-то чувствует», - добавил эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com