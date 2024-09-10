«С Путиным может произойти неприятность по пути в Крым»2
- 10.09.2024, 14:02
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В РФ подобное уже случалось.
Операция в Курской области ВСУ может иметь крайне негативные последствия для российского диктатора Владимира Путина. Что ждет главу Кремля, рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.
«Если мы не выведем войска из Курской области до 1 октября, а, наоборот, распространим там наш контингент, то [последствия будут] существенные», - сказал эксперт во время чата на «Главреде».
Гетьман напомнил, что в России уже убивали царей или осуществляли дворцовые перевороты.
«Путин, конечно, несокрушимый и великий, но там есть и другие. Вспомните, как в России убивали царей или осуществляли дворцовые перевороты. Вспомните Хрущева, который имел всю полноту власти и мог делать в тогдашнем Советском Союзе все что угодно. Но все равно его свергли. Так было и с Горбачевым. Поэтому нечто подобное может произойти и с Путиным», - считает он.
По словам Гетьмана, «неприятность» с Путиным может произойти, если Путин поедет в Крым.
«По крайней мере так было с Хрущевым и Горбачевым. Поэтому Путину не стоит ездить в Крым. Хотя он туда и не ездит, вероятно, что-то чувствует», - добавил эксперт.