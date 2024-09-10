Колонна техники РФ пыталась прорваться на Харьковщину
- 10.09.2024, 16:27
ВСУ «горячо» встретили россиян.
10 сентября в Харьковской области бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ имени Ивана Сирко успешно отразили попытку штурма со стороны российских войск. Оккупанты, двигаясь колонной из трех единиц бронетехники — двух БМП-2 и одного танка Т-72, предприняли наступление с территории России на позиции украинской бригады.
«Наши ребята «горячо» встретили оккупантов: работала артиллерия, противотанкисты, БУБпАК «Ахиллес», подразделения БпЛА штурмовых батальонов, рота огневой поддержки. Слаженно и эффективно казаки дали отпор. Результат работы — все дерьмо уничтожено», — отрапортовали в 92-й бригаде.
92-а штурмова бригада відбиває російський механізований штурм на Харківському напрямку.— Omar 033 🇦🇿🇺🇦🤘 (@33Omar043625) September 10, 2024
⚔️🇺🇦 pic.twitter.com/VO3j2b0S5i