Возле Часового Яра ВСУ уничтожили российский «Солнцепек»
- 10.09.2024, 16:40
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Прямо во время пусков.
Батальон беспилотных авиационных комплексов «Рарог» успешно ликвидировал российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщили в 24-1 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.
По информации бригады, украинские FPV-дроны нанесли удар по системе в момент её подготовки к запуску боеприпасов рядом с городом Часов Яр в Донецкой области.
«Солнцепек» — это страшное оружие, которое бьет реактивными термобарическими снарядами», — отмечают в 24 ОМБр.