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Возле Часового Яра ВСУ уничтожили российский «Солнцепек»

  • 10.09.2024, 16:40
  • 1,854
Возле Часового Яра ВСУ уничтожили российский «Солнцепек»

Прямо во время пусков.

Батальон беспилотных авиационных комплексов «Рарог» успешно ликвидировал российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщили в 24-1 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

По информации бригады, украинские FPV-дроны нанесли удар по системе в момент её подготовки к запуску боеприпасов рядом с городом Часов Яр в Донецкой области.

«Солнцепек» — это страшное оружие, которое бьет реактивными термобарическими снарядами», — отмечают в 24 ОМБр.

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