Белорусских водителей предупредили, что они «всю жизнь» заправлялись неправильно 4 10.09.2024, 17:25

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Видео вызвало споры в Сети.

В TikTok появилось очередное видео из категории «вы всю жизнь делали это не правильно». На этот раз белорусский блогер показал, как «правильно» заправлять автомобиль на АЗС, чтобы не задерживать очередь.

Видеоинструкцию для тех, кто заезжает на белорусские АЗС заправиться, сняли журналисты платформы slivki.by. Они показали весьма распространённую ситуацию, с которой нередко сталкиваются белорусские водители и которая приводит к образованию очередей и даже словесным перепалкам между водителями. И всё из-за «неправильной», по мнению авторов ролика, последовательности действий водителей, которые заправляют своё авто.

@slivkiby Друзья, ни ваш кофе, ни ваш хотдог от вас не убегут: сначала заправься, а потом делай кофе. Не задерживай очередь ♬ оригинальный звук - Slivkiby

Речь идёт о тех, кто любит не только заправить своё авто на АЗС, но и «заправиться» сам — выпить чашечку кофе и перекусить горячим хот-догом, например.

«И вот тут начинается волшебство», — заявил видеоблогер и показал последовательность действий после того, как вы расплатитесь на АЗС.

Авторы ролика настаивают на том, что в этом случае необходимо сначала оплатить топливо и свой заказ на кофе и перекус, затем вернуться к машине, заправиться, отогнать её на специально выделенную для этого парковку и лишь затем вернуться на станцию и приготовить свой кофе и забрать еду. Так другим водителям не придётся тратить своё время на слишком долгое ожидание, убеждены авторы видео.

«А разве можно было по другому? Всегда так делаю», — удивился один из комментаторов под видео.

Однако, комментарии других зрителей (и многочисленные ролики с АЗС, на которых водители вынуждены ждать в очереди очередного «кофемана») подтверждают, что далеко не все следуют этой инструкции.

«Пускай это видео будет наглядным пособием, и крутят по телеку, может тогда люди станут людьми», — призвал один из пользователей соцсети.

«Пускай весь мир подождёт» — Мужчина возмутился тому, что делают некоторые белорусы на заправках. Какая ситуация вызвала спор?

Впрочем, далеко не все согласились, что это поможет решить проблему очередей не заправках.

«Так а толку? Мы в очереди впятером стояли и ждали, пока она приготовит ему кофе, чай, салат, хот дог, борщ, запеканку, шашлык», -резонно заметил один из зрителей.

«Проблема в том, что хот-дог делает тот же кассир, и получается, что очередь всё равно ждёт», — поддержал его другой.

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