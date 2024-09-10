В Беларуси набирает обороты инфляция 4 10.09.2024, 19:01

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На что заметнее всего подскочили цены за последний год.

Годовая инфляция в Беларуси разогналась до 6,1% (месяцем ранее она была на уровне 5,5%). «Зеркало» рассказывает, что за последний год подорожало больше всего.

Некоторые продукты серьезно выросли в цене

Заметнее всего за год (в августе 2024-го по сравнению с аналогичным месяцем 2023-го) выросли в цене помидоры — более чем в два раза: в прошлом месяце они стоили в среднем 1,7 рубля, а год назад — 3,46 рубля. На втором месте оказалось оливковое масло: рост с 34,76 рубля за литр до 62,79 (прибавка более чем 80%).

Огурцы по сравнению с августом прошлого года стали дороже на почти 44% и в среднем их стали продавать по цене 3,51 рубля. На 39% выросла в цене белокочанная капуста.

Несмотря на сдерживание цен, яблоки подорожали на 17,5%. На треть стоимости дороже стал рис, на четверть — картофель.

В то же время есть продукты, которые за год стали более доступными. Среди них груши, которые подешевели на 20%. Гречка стала дешевле на 17,7%. На 13% снизились в цене рыбные консервы.

Что с ценами на лекарства

В августе к тому же месяцу прошлого года на 31,6% подорожали сердечно-сосудистые препараты. В среднем на 17% выросли в цене средства для лечения дыхательной системы.

Примерно на 15% стали дороже противоопухолевые и иммуномодулирующие средства, а также препараты для лечения нервной системы.

Из медицинских изделий, которые есть в статистике Белстата, стал дешевле только шприц — на 2,7%.

Заметно подорожали другие востребованные товары

Если посмотреть статистику цен на непродовольственные товары, то больше всего подскочили цены на дрова — с 8,42 рубля за кубометр до 18,68 рубля.

Игрушки подорожали в среднем на 22%, детские коляски — на 19%.

Вместе с тем на 4% стал дешевле в среднем шампунь, а бальзамы для волос почти на 5,6%.

За это же время легковые автомобили в среднем стали дешевле на 21,8%. А вот мотоциклы и скутеры выросли в цене на 29%.

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