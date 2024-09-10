Дебаты Харрис и Трампа: повестка, ожидания, контекст 1 10.09.2024, 19:38

90-минутный момент истины состоится сегодня ночью.

Вице-президент Камала Харрис (кандидат в президенты от Демократической партии) и экс-президент Дональд Трамп (кандидат от республиканцев) встретятся вечером во вторник на теледебатах.

Дебаты пройдут во вторник вечером по американскому времени; в Европе и Беларуси будет глубокая ночь.

Предстоящие дебаты – важный момент президентской гонки в преддверии выборов 5 ноября.

Харрис и Трамп ни разу не встречались и даже не разговаривали друг с другом по телефону, однако вечером во вторник, в здании расположенного в Филадельфии Национального центра по изучению конституции, они будут находиться на совсем небольшом расстоянии друг от друга. В течение 90 минут они будут отвечать на вопросы, которые будут задавать двое ведущих ABC News – Дэвид Мьюир и Линси Дэвис.

Мероприятие состоится за восемь недель до официального дня выборов и всего за несколько дней до начала досрочного голосования в некоторых из 50 штатов страны.

Национальные опросы показывают, что разрыв между кандидатами по-прежнему очень невелик.

Если прежний кандидат от демократов, президент Джо Байден, отставал от Трампа в опросах, то Харрис в многочисленных национальных опросах опережает Трампа на 2-3 процентных пункта.

Опрос New York Times-Siena College, опубликованный в воскресенье, показал, что Трамп опережает Харрис на один процентный пункт, 48% против 47% несмотря на то, что согласно опросу издания New York Times, Харрис имеет преимущество в трех важнейших штатах: Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. В Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине кандидаты идут вровень.

Ожидается, что семь штатов, в которых развернулась предвыборная борьба, сыграют решающую роль в определении исхода выборов, поскольку в США президент и вице-президент выбираются не путем всенародного голосования.

Выборы проходят по 50 штатам, и выборщики от победившей партии во всех штатах, кроме двух, отдают все свои голоса в Коллегии выборщиков либо за Харрис и ее кандидата в вице-президенты, губернатора Миннесоты Тима Уолца, либо за Трампа и его кандидата в вице-президенты, сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса. Количество голосов в коллегии выборщиков от каждого штата зависит от численности населения, поэтому наибольшим весом обладают самые густонаселенные штаты.

Новый опрос Times-Siena свидетельствуют о том, что ставки на дебатах особенно высоки для Харрис: 28% опрошенных заявили, что им необходимо узнать о ней больше, в то время как о Трампе то же самое сказали только 9%.

Инструктор по проведению дебатов из Мичиганского университета Аарон Калл сказал «Голосу Америки», что «во вторник вечером состоятся одни из самых долгожданных и значимых президентских дебатов всех времен».

«Трамп – опытный участник президентских дебатов, но в прошлом он выступал с неоднозначными высказываниями в адрес оппонентов на сцене, что может отвлечь внимание от более важных политических вопросов », – отметил эксперт.

«Харрис только вступила в гонку в июле, и отношение к ней со стороны избирателей и кампании Трампа все еще складывается. Она должна продемонстрировать, что может критически оценить первый президентский срок Трампа и его последние действия, – пояснил Калл. – Трамп умеет эффективно парировать и может применить стратегию выжженной земли, если почувствует, что его атакуют несправедливо».

Во время дебатов правила для участников будут такими же, как и в июне во время дебатов Байдена и Трампа. Микрофон одного кандидата будет отключен, когда выступает другой. У каждого из участников будет две минуты, чтобы ответить на вопрос ведущего; потом у другого будет минута, чтобы прокомментировать ответ соперника.

Право на аборт, иммиграция на границе США с Мексикой, уровень преступности в стране и личные качества – вот вопросы, которые, скорее всего, будут поднимать ведущие ABC.

Советники Трампа и его соратники-республиканцы призывают его сосредоточиться во вторник на нелегальной иммиграции и высоких ценах и представить Харрис как слишком либерального политика.

Со своей стороны, Харрис также подвергала Трампа критике.

На прошедшем в прошлом месяце национальном съезде Демократической партии, принимая номинацию на пост президента, Харрис сказала: «Во многих отношениях Дональд Трамп – несерьезный человек, но последствия (возможного) возвращения Дональда Трампа в Белый дом чрезвычайно серьезны».

В то время, как любые личные нападки привлекут много внимания, особенно в социальных сетях, кандидаты, скорее всего, сосредоточатся в ходе дискуссии на нескольких главных вопросах.

Представитель кампании Харрис сказал, что вице-президент, как ожидается, подвергнет критике Трампа за запрет на аборты и охарактеризует его как человека, непригодного для руководства страной.

Ожидается также, что она расскажет о своих планах по укреплению среднего класса и снижению потребительских цен.

Аборты стали главной темой для Харрис и демократов с 2022 года, когда Верховный суд, включающий в свой состав трех консервативных судей, выдвинутых Трампом, отменил конституционное право на аборт.

В своих выступлениях Харрис возлагала ответственность за это решение на Трампа, называя различные ограничения, введенные штатами, «запретами Трампа на аборты».

Она также связывала Трампа с «Проектом 2025», консервативным планом аналитического центра Heritage Foundation, который, в частности, предлагает расширить исполнительную власть, отменить экологические нормы и сделать незаконной доставку таблеток для искусственного прерывания беременности через границы штатов.

Трамп меняет риторику в отношении абортов, дистанцируясь от «Проекта 2025», хотя многие из его бывших советников участвовали в его разработке.

Со своей стороны, Трамп будет связывать Харрис с иммиграционной политикой администрации Байдена, обвиняя ее в рекордном количестве мигрантов, пересекающих границу до того как недавняя серия президентских указов способствовала резкому снижению их числа.

Он также, вероятно, обвинит Харрис в том, что потребительские цены в стране остаются высокими, усиливая пессимистические настроения в обществе, несмотря на значительный рост числа рабочих мест и повышение заработной платы.

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