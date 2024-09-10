закрыть
10 сентября 2024, вторник, 22:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Латвии будут конфисковывать машины с белорусскими номерами

1
  • 10.09.2024, 21:32
  • 2,236
В Латвии будут конфисковывать машины с белорусскими номерами

Теперь официально.

Сейм Латвии принял поправки к Закону о дорожном движении. Согласно документу необходимо перерегистрировать или вывезти из страны авто с белорусскими номерами.

Сделать это необходимо до 31 октября. В противном случае, машину могут конфисковать.

Напомним, с 16 июля, вступил в силу запрет на въезд в Латвию для машин с белорусскими номерами. После этого въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами запретила Литва.

Ранее также стало известно, что Польша не собирается запрещать въезд легковых машин с белорусскими номерами.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов