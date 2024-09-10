В Латвии будут конфисковывать машины с белорусскими номерами 1 10.09.2024, 21:32

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Теперь официально.

Сейм Латвии принял поправки к Закону о дорожном движении. Согласно документу необходимо перерегистрировать или вывезти из страны авто с белорусскими номерами.

Сделать это необходимо до 31 октября. В противном случае, машину могут конфисковать.

Напомним, с 16 июля, вступил в силу запрет на въезд в Латвию для машин с белорусскими номерами. После этого въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами запретила Литва.

Ранее также стало известно, что Польша не собирается запрещать въезд легковых машин с белорусскими номерами.

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