В Латвии будут конфисковывать машины с белорусскими номерами

В Латвии будут конфисковывать машины с белорусскими номерами1
- 10.09.2024, 21:32
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Теперь официально.
Сейм Латвии принял поправки к Закону о дорожном движении. Согласно документу необходимо перерегистрировать или вывезти из страны авто с белорусскими номерами.
Сделать это необходимо до 31 октября. В противном случае, машину могут конфисковать.
Напомним, с 16 июля, вступил в силу запрет на въезд в Латвию для машин с белорусскими номерами. После этого въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами запретила Литва.
Ранее также стало известно, что Польша не собирается запрещать въезд легковых машин с белорусскими номерами.