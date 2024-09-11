закрыть
11 сентября 2024, среда, 3:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили четыре пушки УАЗ оккупантов на Запорожском направлении

  • 11.09.2024, 3:02
ВСУ уничтожили четыре пушки УАЗ оккупантов на Запорожском направлении

Видеофакт.

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады на Запорожском направлении за один боевой вылет дронами-камикадзе уничтожили 4 пушки и вражескую «буханку», которую россияне использовали для подвоза личного состава и БК на передовую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в соцсети.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов