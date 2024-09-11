ВСУ уничтожили четыре пушки УАЗ оккупантов на Запорожском направлении 11.09.2024, 3:02

Видеофакт.

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады на Запорожском направлении за один боевой вылет дронами-камикадзе уничтожили 4 пушки и вражескую «буханку», которую россияне использовали для подвоза личного состава и БК на передовую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в соцсети.

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