Израиль поразил завод по производству оружия и командный центр «Хезболлы» в Ливане 11.09.2024, 7:50

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Опубликовано видео.

Израильские военные нанесли удары по военным объектам группировки «Хезболла» на юге Ливана. Были атакованы, в частности, завод по производству оружия и командный центр боевиков.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении израильского военного ведомства отмечается, что 10 сентября после оглашения вечером тревоги в районе Верхней Галилеи (север страны) было зафиксировано проникновение воздушных целей на территорию Израиля из Ливана. Работали силы и средства ПВО.

«Некоторые цели были перехвачены. В районе, прилегающем к Амиаду, обнаружены упавшие цели», - рассказали в ЦАХАЛ и добавили, что данные о возможных пострадавших не поступали.

Также указывается, что израильские силы «на основе данных разведки нанесли удар по заводу по производству оружия «Хезболла» в районе Джоуайя на юге Ливана».

Кроме того, передали в ЦАХАЛ, были нанесены удары по военному командному центру «Хезболлы» рядом с военными структурами в районах Набайт, Мансури и Кфаркела, также расположенных на юге Ливана.

Армия обороны Израиля также сообщила о поражении 10 сентября «ячейки террористов, выходивших из военной структуры в районе Хула на юге Ливана».

В ЦАХАЛ обнародовали видео ударов по целям «Хезболлы» в районах Хула, Набайт и Мансури в Ливане.

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