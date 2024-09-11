DeepState: Армия РФ начала активный штурм в Курской области 2 11.09.2024, 8:14

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Ситуация на левом фланге ВСУ обострилась.

ВСУ продолжают операцию в Курской области РФ, однако ситуация на левом фланге для украинской группировки ухудшилась. Как сообщают аналитики мониторингового канала DeepState, российские войска начали активные штурмовые действия.

«Действительно, ситуация на левом фланге нашей группировки на Курщине ухудшилась. Россияне начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки», - говорится в сообщении.

Специалисты проекта DeepState также зафиксировали движение бронированной колонны россиян из Коренево в направлении Снагости, а также активные боевые действия там.

«Еще один удар состоялся из Коренево, которое потеряли недавно, на Снагость», - добавили на канале.

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