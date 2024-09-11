ВСУ ликвидировали россиян-операторов дронов на Покровском направлении
- 11.09.2024, 10:38
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Видеофакт.
Украинские артиллеристы показали работу на Покровском направлении фронта. Защитники атаковали позиции операторов дронов российских оккупантов.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
На видео зафиксирована работа бойцов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Воины на Покровском направлении атаковали вражеский экипаж беспилотных систем. Также украинские защитники обнаружили и ударили по складу с боекомплектом россиян и двух автомобилях того же экипажа операторов дронов РФ.
После точных ударов позиции россиян были уничтожены, в результате поражения вспыхнул пожар.