На границе с Польшей задержали двух белорусов с дронами 11.09.2024, 15:10

иллюстративное фото

Их задерживал ОМОН.

Пограничники в ночь на 11 сентября с привлечением ОМОНа задержали двух граждан Беларуси, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

«Нарушители приехали на двух автомобилях в приграничный населенный пункт с целью совершения противоправной деятельности. При задержании жителей Брестчины были обнаружены самодельный беспилотник самолетного типа с прикрепленным к нему парашютом, тросы, предназначенные для запуска БПЛА, 4 аккумуляторные батареи, тепловизор и товарно-материальные ценности», — рассказали в ведомстве.

В отношении задержанных начали административный процесс за нарушение пограничного режима. Каждому из них грозит штраф до 20 базовых величин (800 рублей).

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