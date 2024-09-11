На границе с Польшей задержали двух белорусов с дронами
- 11.09.2024, 15:10
Их задерживал ОМОН.
Пограничники в ночь на 11 сентября с привлечением ОМОНа задержали двух граждан Беларуси, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
«Нарушители приехали на двух автомобилях в приграничный населенный пункт с целью совершения противоправной деятельности. При задержании жителей Брестчины были обнаружены самодельный беспилотник самолетного типа с прикрепленным к нему парашютом, тросы, предназначенные для запуска БПЛА, 4 аккумуляторные батареи, тепловизор и товарно-материальные ценности», — рассказали в ведомстве.
В отношении задержанных начали административный процесс за нарушение пограничного режима. Каждому из них грозит штраф до 20 базовых величин (800 рублей).