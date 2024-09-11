Российских школьников на уроках труда начнут учить собирать беспилотники

Российских школьников на уроках труда начнут учить собирать беспилотники5
- 11.09.2024, 15:24
БПЛА будут собирать в 8—9 классах.
Российских школьников с нового учебного года начнут учить изготавливать беспилотники. Обучение будет проходить в рамках предмета «Труд (технология)» в 8—9 классах. Необходимое для этого учебное пособие подготовили издательство «Просвещение» и группа компаний «Геоскан», являющаяся ведущим производителем дронов в России.
«Это первое учебное издание по беспилотным технологиям, созданное для реализации федерального проекта „Кадры для БАС“ с участием индустриального партнера», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Просвещения».
Пособие содержит главы о классификации и устройстве беспилотников, основах ручного пилотирования, а также трендах и профессиях в мире дронов. Автором издания выступил руководитель отдела образовательных проектов «Геоскан» Михаил Луцкий. По его словам, пособие написано простым языком для читателей с разным уровнем подготовки.
«Уже сегодня большинство школ Российской Федерации обеспечены современными методиками обучения, передовым материально-техническим оборудованием, в том числе укомплектованы классы для проведения занятий по изучению беспилотных летательных аппаратов», — отметила вице-президент по издательской деятельности АО «Просвещение» Виктория Копылова.
Федеральный проект «Кадры для БАС» входит в состав национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. По данным Минпросвещения РФ, в рамках проекта определены 523 школы и 30 колледжей из 30 регионов РФ, где будут обучать навыкам работы с беспилотниками в 2024 году.