Российских школьников на уроках труда начнут учить собирать беспилотники 5 11.09.2024, 15:24

БПЛА будут собирать в 8—9 классах.

Российских школьников с нового учебного года начнут учить изготавливать беспилотники. Обучение будет проходить в рамках предмета «Труд (технология)» в 8—9 классах. Необходимое для этого учебное пособие подготовили издательство «Просвещение» и группа компаний «Геоскан», являющаяся ведущим производителем дронов в России.

«Это первое учебное издание по беспилотным технологиям, созданное для реализации федерального проекта „Кадры для БАС“ с участием индустриального партнера», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Просвещения».

Пособие содержит главы о классификации и устройстве беспилотников, основах ручного пилотирования, а также трендах и профессиях в мире дронов. Автором издания выступил руководитель отдела образовательных проектов «Геоскан» Михаил Луцкий. По его словам, пособие написано простым языком для читателей с разным уровнем подготовки.

«Уже сегодня большинство школ Российской Федерации обеспечены современными методиками обучения, передовым материально-техническим оборудованием, в том числе укомплектованы классы для проведения занятий по изучению беспилотных летательных аппаратов», — отметила вице-президент по издательской деятельности АО «Просвещение» Виктория Копылова.

Федеральный проект «Кадры для БАС» входит в состав национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. По данным Минпросвещения РФ, в рамках проекта определены 523 школы и 30 колледжей из 30 регионов РФ, где будут обучать навыкам работы с беспилотниками в 2024 году.

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